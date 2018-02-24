Tribünde özel misafir – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Tribünde özel misafir

    Tribünde özel misafir
    Sakarya'da yaşayan, Ankara'da tedavi gören AML hastası Ayas Emin Derin, maçını kendisi ve ailesi için hazırlanan özel locada izledi. Ahmet Çalık'ın desteğiyle ağırlanan 4 yaşındaki minik Ayas ve ailesinin G.Saray'ı canlı izleme hayali gerçek oldu.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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