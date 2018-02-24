TFF’ye protesto
KARŞILAŞMA boyunca G.Saray'a büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ise TFF'yi protesto etti. Son haftalarda yaşanan hakem hatalarından rahatsızlık duyan tribünler, "Yeter Yıldırım Demirören yeter" tezahüratları ile TFF'ye tepki gösterdiler.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
TFF’ye protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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