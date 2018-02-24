TFF’ye protesto – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’ye protesto

    TFF’ye protesto
    KARŞILAŞMA boyunca G.Saray'a büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ise 'yi protesto etti. Son haftalarda yaşanan hakem hatalarından rahatsızlık duyan tribünler, "Yeter yeter" tezahüratları ile TFF'ye tepki gösterdiler.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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