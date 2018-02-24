Ryan Donk'tan Belhanda paylaşımı – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    'tan paylaşımı

    Ryan Donk'tan Belhanda paylaşımı

    Dün gece 'nın müdahalesiyle talihsiz bir sakatlık geçiren , sosyal medya hesabından " ile hala arkadaşız!" notuyla bir video paylaştı.

    İşte o video:
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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