Dün gece Belhanda'nın müdahalesiyle talihsiz bir sakatlık geçiren Ryan Donk, sosyal medya hesabından "Belhanda ile hala arkadaşız!" notuyla bir video paylaştı.
Belhanda ve Donk'tan ortak mesaj: Hala arkadaşız!— Fotomaç (@fotomac) 24 Şubat 2018
Belhanda: Üzgünüm dostum
Donk: Teşekkürler kanka pic.twitter.com/4OeJeXnPMD
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:35
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 10
Yorum
bjk advers FENER BİZİM İÇİN EĞLENMEYE TAKIM OLMALI SAHAYA ÇIKIP EĞLENECEKSİN FENERLE SONUCADA BAKMAYACAKSIN ÇÜNKÜ SAYGI DUYULACAK BİR TARAFLARI YOK !
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Burak iğne ile de olsa sahada
Toplam 4
Yorum
sercan Burak genelde kötü santfor sadece şut çekip gol atıyo bazende şansı yaver gidiyor ne tekniği iyi ne fiziği
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Vida dünyaya küstü
Toplam 11
Yorum
Galatasaraylı bayern maçında vidanın zamanlama dışında bir hatası yoktu atiba rakibe vermeseydi topu sorun yoktu, Q7 öldürdüğü toplar varken neden vida?
Ryan Donk'tan Belhanda paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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