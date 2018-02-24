Rodrigues, Bruma'yı aratmıyor! – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Rodrigues, Bruma'yı aratmıyor!

    Rodrigues, Bruma'yı aratmıyor!

    Galatasaraylı futbolcu , son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

    Sarı-kırmızılıların geçen sezonun devre arasında 'ın PAOK ekibinden transfer ettiği 27 yaşındaki hücum oyuncusu, takımının önemli kozlarından biri haline geldi.

    Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın da formasını giyen Rodrigues, Spor Toto 'de son maçlarda sarı-kırmızılıların skor yüküne önemli katkıda bulundu.

    Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 22 maçta 5 kez ağları havalandırma başarısı gösteren Rodrigues, ayrıca takımının bulduğu çok sayıda golün de hazırlayıcısı oldu.

    FATİH TERİM İLE PERFORMANSI ARTTI
    'da 'in göreve gelmesinden sonra 'in performansındaki artış dikkati çekiyor.

    Eski teknik direktör Igor döneminde çıktığı 15 maçta sadece bir gol atabilen Rodrigues, Terim yönetiminde ise 7 müsabakada 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

    Igor Tudor'un görev süresinin son döneminde ilk 11'deki yerini kaybeden Rodrigues, Terim dönemindeki 7 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alarak, vazgeçilmez oyunculardan biri oldu.

    Garry Rodrigues, söz konusu 7 müsabakanın 5'inde 90 dakika görev yaptı.

    BRUMA'YI ARATMIYOR
    Rodrigues, son haftalardaki performansıyla Galatasaray'ın sezon başında 'nın Leipzig takımına sattığı Armindo Bruma'yı aratmadı.

    Bruma ile aynı mevkide görev yapan Rodrigues, yakaladığı çıkışla özellikle geçen sezonun ilk haftalarında gol yollarında etkili bir görüntü sergileyen Portekizli futbolcunun yokluğunu hissettirmedi.

    Kanatlardaki etkinliğiyle ön plana çıkan Rodrigues, Bruma'nın ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı takımda bu mevki için oluşan soru işaretlerini de giderdi.

    ÖNEMLİ KULÜPLERİN İLGİ ALANINA GİRDİ
    Garry Rodrigues, sergilediği performansla Avrupa'da önemli kulüplerin ilgi alanına girdi.

    Bazı kulüp temsilcilerinin, Rodrigues'in performansını görmek için Galatasaray'ın son haftalardaki maçlarını takip ettiği belirtildi.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:50
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