Ne yaptın Belhanda
Galatasaray'ın Bursaspor'la karşılaştığı maçta sakatlık şoku yaşandı
Aslan'da Younes Belhanda harika bir futbol sergilerken iki pozisyonda ise çok şanssızdı. İlkinde Serdar Aziz'in kaydettiği golde takım sevincinde parmağını yanlışlıkla Ryan Donk'un gözüne soktu. Hollandalı oyuncu kenara gelmek zorunda kaldı.
ÖNCE DONK:
Belhanda bir pozisyonda da Eren Derdiyok ile birlikte savunmaya yardım etti. Bursasporlu futbolcu ile girilen mücadelede Belhanda, Eren Derdiyok'un ayağının üzerine düştü. Tecrübeli forvet sedye ile oyundan çıktı.
SONRA EREN!
ÖNCE DONK:
Belhanda bir pozisyonda da Eren Derdiyok ile birlikte savunmaya yardım etti. Bursasporlu futbolcu ile girilen mücadelede Belhanda, Eren Derdiyok'un ayağının üzerine düştü. Tecrübeli forvet sedye ile oyundan çıktı.
SONRA EREN!
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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