Muhteşem ikili
Aslan, haftayı Bursaspor galibiyetiyle geçerken başroller değişmedi. Rodrigues bu sezon Gomis’e 6. asistini yaptı. Bir de harika gol attı. Fransız yıldız maç fazlasıyla krallığa oturdu
Bu sezon iç saha maçlarında müthiş bir grafik çizen Galatasaray, Bursaspor engelini aşarken de zorlanmadı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya kaybeden sarı-kırmızılılar yaşadıkları büyük üzüntüyü Timsahları mağlup ederek unuttu. Tüm takım iyi bir futbol sergilerken, skor yükünü Cimbom'un 'bitirim ikilisi' çekti. Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues ikilisi sahne alınca Galatasaray kolay bir galibiyete uzandı. Rodrigues 11 ve 90. dakikalarda Bafetimbi Gomis'e 2 asist birden yaptı.
En güçlü bağlantı
Garry Rodrigues, bu pasıyla Gomis'e bu sezon 6. asistini yaptı. Bu rakam Süper Lig'in en güçlü asist-gol bağlantısı. İkinci golde de Gomis'in hücum presle kaptığı topta Rodrigues şimşek hızında rakip kaleye gidip düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Rodrigues son 7 karşılaşmada 4 gol, 5 asistle 9 gole direkt etki etti. Geçen hafta bayılarak tüm Türkiye'yi korkutan Bafetimbi Gomis de Bursaspor'u 3 kez avlayarak gol sayısını 20'ye çıkardı. Krallığı paylaştığı Burak Yılmaz'dan maç fazlasıyla tacı aldı. Fransız golcü, karşılaşma sonunda sarı-kırmızılı taraftarların kendisine verdiği müthiş desteğe teşekkür etti
En güçlü bağlantı
Garry Rodrigues, bu pasıyla Gomis'e bu sezon 6. asistini yaptı. Bu rakam Süper Lig'in en güçlü asist-gol bağlantısı. İkinci golde de Gomis'in hücum presle kaptığı topta Rodrigues şimşek hızında rakip kaleye gidip düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Rodrigues son 7 karşılaşmada 4 gol, 5 asistle 9 gole direkt etki etti. Geçen hafta bayılarak tüm Türkiye'yi korkutan Bafetimbi Gomis de Bursaspor'u 3 kez avlayarak gol sayısını 20'ye çıkardı. Krallığı paylaştığı Burak Yılmaz'dan maç fazlasıyla tacı aldı. Fransız golcü, karşılaşma sonunda sarı-kırmızılı taraftarların kendisine verdiği müthiş desteğe teşekkür etti
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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