Muhteşem ikili – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Muhteşem ikili

    Muhteşem ikili

    Aslan, haftayı Bursaspor galibiyetiyle geçerken başroller değişmedi. Rodrigues bu sezon ’e 6. asistini yaptı. Bir de harika gol attı. Fransız yıldız maç fazlasıyla krallığa oturdu

    Bu sezon iç saha maçlarında müthiş bir grafik çizen Galatasaray, Bursaspor engelini aşarken de zorlanmadı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya kaybeden sarı-kırmızılılar yaşadıkları büyük üzüntüyü Timsahları mağlup ederek unuttu. Tüm takım iyi bir futbol sergilerken, skor yükünü Cimbom'un 'bitirim ikilisi' çekti. Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues ikilisi sahne alınca Galatasaray kolay bir galibiyete uzandı. Rodrigues 11 ve 90. dakikalarda Bafetimbi 'e 2 asist birden yaptı.

    En güçlü bağlantı
    Garry Rodrigues, bu pasıyla Gomis'e bu sezon 6. asistini yaptı. Bu rakam 'in en güçlü asist-gol bağlantısı. İkinci golde de Gomis'in hücum presle kaptığı topta Rodrigues şimşek hızında rakip kaleye gidip düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Rodrigues son 7 karşılaşmada 4 gol, 5 asistle 9 gole direkt etki etti. Geçen hafta bayılarak tüm Türkiye'yi korkutan Bafetimbi Gomis de Bursaspor'u 3 kez avlayarak gol sayısını 20'ye çıkardı. Krallığı paylaştığı 'dan maç fazlasıyla tacı aldı. Fransız golcü, karşılaşma sonunda sarı-kırmızılı taraftarların kendisine verdiği müthiş desteğe teşekkür etti
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muhteşem ikili haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN