Mali kongre 24 Mart’ta – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Mali kongre 24 Mart’ta

    G.Saray'da tarihi belli oldu. Yıllık olağan genel kurul toplantısı, Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek

    Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 31 Mart Cumartesi günü yapılacak. Genel kurulda, kulüp yönetiminin mali ve idari yönden ibrası da oya sunulacak. Kongre gündeminde disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanması ve 2018 yılı bütçesinin görüşülüp karar altına alınması da bulunuyor.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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