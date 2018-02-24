G.Saray'da mali kongre tarihi belli oldu. Yıllık olağan genel kurul toplantısı, 24 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek
Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 31 Mart Cumartesi günü yapılacak. Genel kurulda, kulüp yönetiminin mali ve idari yönden ibrası da oya sunulacak. Kongre gündeminde disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanması ve 2018 yılı bütçesinin görüşülüp karar altına alınması da bulunuyor.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
Mali kongre 24 Mart’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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