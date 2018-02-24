Gomis golleri kime armağan etti? – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    golleri kime armağan etti?

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> golleri kime armağan etti?

    'ın golcü oyuncusu Bafetimbi , Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    , Bafetimbi 'in 3 gol attığı maçta Bursaspor'u 5-0 yendi. Sarı-kırmızılıların Fransız yıldızı , maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Gomis'in açıklamaları:

    İyi bir maç çıkardık. Geçen haftaki üzüntüden sonra böyle bir galibiyet önemliydi. 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta çok dokunaklı bir zaman geçirdim. Galatasaray taraftarları hatta Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları bana destek mesajları yolladılar. Bütün taraftarların aynı şekilde mesaj göndermesi hoşuma gitti. Bu 3 golü Dr. Yener İnce'ye armağan ediyorum. Bütün hafta o eleştirildi. Ona yüklenildi ama ben oynamak istedim. Bu golleri ona ithaf ediyorum.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:02
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