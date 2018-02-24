Gomis golleri kime armağan etti?
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in 3 gol attığı maçta Bursaspor'u 5-0 yendi. Sarı-kırmızılıların Fransız yıldızı Gomis, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
İşte Gomis'in açıklamaları:
İyi bir maç çıkardık. Geçen haftaki üzüntüden sonra böyle bir galibiyet önemliydi. 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta çok dokunaklı bir zaman geçirdim. Galatasaray taraftarları hatta Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları bana destek mesajları yolladılar. Bütün taraftarların aynı şekilde mesaj göndermesi hoşuma gitti. Bu 3 golü Dr. Yener İnce'ye armağan ediyorum. Bütün hafta o eleştirildi. Ona yüklenildi ama ben oynamak istedim. Bu golleri ona ithaf ediyorum.
İşte Gomis'in açıklamaları:
İyi bir maç çıkardık. Geçen haftaki üzüntüden sonra böyle bir galibiyet önemliydi. 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta çok dokunaklı bir zaman geçirdim. Galatasaray taraftarları hatta Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları bana destek mesajları yolladılar. Bütün taraftarların aynı şekilde mesaj göndermesi hoşuma gitti. Bu 3 golü Dr. Yener İnce'ye armağan ediyorum. Bütün hafta o eleştirildi. Ona yüklenildi ama ben oynamak istedim. Bu golleri ona ithaf ediyorum.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:02
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
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can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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