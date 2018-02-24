Fellaini Aslan’a yakın – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fellaini Aslan’a yakın

    Fellaini Aslan’a yakın

    G.Saray'ın M.United'dan gözdesi Fellaini için ünlü gazeteci Lorenzo çarpıcı açıklamalarda bulundu

    , "La Gazette Della Sport'ta önemli bir haber çıktı. Fellaini sezon sonu M.United'dan ayrılacak. Yeni opsiyonlara bakmaya başladı. G.Saray'ın menajeri ile iyi bir ilişkisi var. Başka kulüpler de ilgileniyor. G.Saray'ın Fellaini için en iyi aday olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

    gazeteci, Juventuslu Asamoah için ise G.Saray'ın şansının az olduğunu ve İnter ya da Milan'ın tekliflerini değerlendireceğini söyledi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fellaini Aslan’a yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN