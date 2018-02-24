Fellaini Aslan’a yakın
G.Saray'ın M.United'dan gözdesi Fellaini için ünlü İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio çarpıcı açıklamalarda bulundu
İtalyan gazeteci, Juventuslu Asamoah için ise G.Saray'ın şansının az olduğunu ve İnter ya da Milan'ın tekliflerini değerlendireceğini söyledi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:02
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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