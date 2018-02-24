Cengiz'den UEFA'ya ultimatom
İpi göğüsleyeceklerini iddia eden başkan Cengiz, FFP için de umut dağıttı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonluk yarışı için rakiplerine gözdağı verdi. Başkan Cengiz, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Gayrimenkul Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansını değerlendirerek, "Fikstürün lehimize olduğuna inanıyorum. Şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak Galatasaray'ı görüyoruz. Tabii ki hak eden kazansın, hak eden de Galatasaray olsun" ifadelerini kullandı.
FFP HAZIRLIKLARI TAMAM
UEFA ile yapılacak Finansal Fair Play (FFP) görüşmeleri öncesinde kulüp olarak gerekli hazırlıkları da tamamladıklarını belirten Cengiz, "9 Mart Cuma günü yapılacak görüşmede UEFA'nın büyüyen ve gelişen Galatasaray ile Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Galatasaray Başkanı Cengiz, Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun, Galatasaray'ın Florya'daki tesislerinin fiziki düzenlemelerinde büyük katkısının olduğunu da sözlerine ekledi. Kerimoğlu ise Cengiz'e ve heyetine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
UEFA'YA VERİLECEK SÖZLER
UEFA'dan ceza almamak için 9 Mart'ta Nyon'a çıkarma yapacak Başkan Mustafa Cengiz'in planlarından en önemlisi takım bütçesini düşürmek olacak. Aysal döneminde 66, Özbek döneminde 61 milyon olan futbol harcamaları için 55 milyon euro'da tutma sözü verilecek. Ayrıca, "Avrupa'da eksik kadro bildirelim", "3 sezon sattığımız kadar oyuncu alabilelim", "Avrupa'ya katılım giderlerimize tedbir koyun. Uymazsa hakkedişlerimizi vermeyin" planları da masaya konulacak.
FFP HAZIRLIKLARI TAMAM
UEFA ile yapılacak Finansal Fair Play (FFP) görüşmeleri öncesinde kulüp olarak gerekli hazırlıkları da tamamladıklarını belirten Cengiz, "9 Mart Cuma günü yapılacak görüşmede UEFA'nın büyüyen ve gelişen Galatasaray ile Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Galatasaray Başkanı Cengiz, Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun, Galatasaray'ın Florya'daki tesislerinin fiziki düzenlemelerinde büyük katkısının olduğunu da sözlerine ekledi. Kerimoğlu ise Cengiz'e ve heyetine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
UEFA'YA VERİLECEK SÖZLER
UEFA'dan ceza almamak için 9 Mart'ta Nyon'a çıkarma yapacak Başkan Mustafa Cengiz'in planlarından en önemlisi takım bütçesini düşürmek olacak. Aysal döneminde 66, Özbek döneminde 61 milyon olan futbol harcamaları için 55 milyon euro'da tutma sözü verilecek. Ayrıca, "Avrupa'da eksik kadro bildirelim", "3 sezon sattığımız kadar oyuncu alabilelim", "Avrupa'ya katılım giderlerimize tedbir koyun. Uymazsa hakkedişlerimizi vermeyin" planları da masaya konulacak.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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