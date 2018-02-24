Baba, savaşçı, kazanan, efsane – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    , savaşçı, kazanan, efsane

    <a href="/index/baba?id=3ebe55f6-ea33-4046-8ccf-264d3f53b254" class="" rel="tag">Baba</a>, savaşçı, kazanan, efsane
    Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör 'e büyük destek verdi. Terim'e olan hayranlığını dile getiren sarı-kırmızılı futbolseverler, Aslan'ın usta çalıştırıcısı için çeşitli pankartlar açtı. Bir pankartta İngilizce olarak, ", Savaşçı, kazanan, efsane... Bu " ifadeleri ise dikkati çekti.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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