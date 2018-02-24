Aslantepe'de büyük coşku
G.Saraylılar Cuma olmasına rağmen yoğun ilgi gösterdi. 36 bin 812 taraftarın yer aldığı tribünlerde Bursa zaferi tezahüratlarla, şarkılarla doyasıya kutlandı
G.Saray'ı şampiyonluk yolundaki kritik Bursaspor maçında taraftarları yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadelede 36 bin 812 futbolsever, maçın Cuma günü oynanması ve karşılaşma saatinin 20.00 olmasına rağmen takımlarından desteğini esirgemedi.
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
Maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde uzun süre tezahürat yapıp, Afrin'de hain teröristlerle çarpışan kahraman ordumuza destek verdi. Maçta ise G.Saraylı taraftarlar, üst üste gelen gollerle birlikte büyük coşku yaşadı. Tezahüratlar ve şarkılarla farklı zaferi doyasıya kutladı. Tribünde G.Saray'ın Japon yıldızı Nagatomo için gelen vatandaşları da dikkat çekti.
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
Maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde uzun süre tezahürat yapıp, Afrin'de hain teröristlerle çarpışan kahraman ordumuza destek verdi. Maçta ise G.Saraylı taraftarlar, üst üste gelen gollerle birlikte büyük coşku yaşadı. Tezahüratlar ve şarkılarla farklı zaferi doyasıya kutladı. Tribünde G.Saray'ın Japon yıldızı Nagatomo için gelen vatandaşları da dikkat çekti.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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