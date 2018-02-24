Aslantepe'de büyük coşku – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aslantepe'de büyük coşku

    Aslantepe'de büyük coşku

    G.Saraylılar Cuma olmasına rağmen yoğun ilgi gösterdi. 36 bin 812 taraftarın yer aldığı tribünlerde zaferi tezahüratlarla, şarkılarla doyasıya kutlandı

    G.Saray'ı şampiyonluk yolundaki kritik maçında taraftarları yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadelede 36 bin 812 futbolsever, maçın Cuma günü oynanması ve karşılaşma saatinin 20.00 olmasına rağmen takımlarından desteğini esirgemedi.

    ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
    Maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde uzun süre tezahürat yapıp, Afrin'de hain teröristlerle çarpışan kahraman ordumuza destek verdi. Maçta ise G.Saraylı taraftarlar, üst üste gelen gollerle birlikte büyük coşku yaşadı. Tezahüratlar ve şarkılarla farklı zaferi doyasıya kutladı. Tribünde G.Saray'ın Japon yıldızı Nagatomo için gelen vatandaşları da dikkat çekti.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslantepe'de büyük coşku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN