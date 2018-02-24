Albayrak: Kükredik – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : Kükredik

    <a href="/index/albayrak?id=34d3f2b0-bf16-4806-bae8-b69fee02a516" class="" rel="tag">Albayrak</a>: Kükredik
    Sportif A.Ş Başkan vekili Abdurrahim adım adım giderek hedefe ulaşacaklarını söyledi. , "İyi mücadele ettik. 5-0 net skor. Demek ki aslan kükredi mi böyle oluyormuş" şeklinde konuştu.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : Kükredik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN