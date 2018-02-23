Paralar pazartesi hesapta

Ndiaye’nin satışından gelen 2. taksit sonrası eli rahatlayan yönetim, futbolcuların alacaklarını hafta başında yatıracak

G.Saray'ın Ndiaye'nin satışından beklediği paranın ikinci taksidi olan 6 milyon euro'nun dün kulübün hesabına yattığı bildirildi. Başkan Cengiz'in bunun üzerine hemen talimat verip oyuncuların alacaklarının yatırılmasını söylediği ve paraların oyuncuların hesaplarına pazartesi günü yatacağı belirtildi.