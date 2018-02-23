Paralar pazartesi hesapta – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Paralar pazartesi hesapta

    Paralar pazartesi hesapta

    Ndiaye’nin satışından gelen 2. taksit sonrası eli rahatlayan yönetim, futbolcuların alacaklarını hafta başında yatıracak

    G.Saray'ın Ndiaye'nin satışından beklediği paranın ikinci taksidi olan 6 milyon euro'nun dün kulübün hesabına yattığı bildirildi. Başkan Cengiz'in bunun üzerine hemen talimat verip oyuncuların alacaklarının yatırılmasını söylediği ve paraların oyuncuların hesaplarına pazartesi günü yatacağı belirtildi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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