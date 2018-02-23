Ne yaptın Belhanda
Galatasaray'ın Bursaspor'la karşılaştığı maçta sakatlık şoku yaşandı
ÖNCE DONK:
Belhanda bir pozisyonda da Eren Derdiyok ile birlikte savunmaya yardım etti. Bursasporlu futbolcu ile girilen mücadelede Belhanda, Eren Derdiyok'un ayağının üzerine düştü. Tecrübeli forvet sedye ile oyundan çıktı.
SONRA EREN!
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:38
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
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