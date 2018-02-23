Ne yaptın Belhanda – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Ne yaptın Belhanda

    Ne yaptın Belhanda

    'ın 'la karşılaştığı maçta sakatlık şoku yaşandı

    Aslan'da Younes Belhanda harika bir futbol sergilerken iki pozisyonda ise çok şanssızdı. İlkinde Serdar Aziz'in kaydettiği golde takım sevincinde parmağını yanlışlıkla Ryan Donk'un gözüne soktu. Hollandalı oyuncu kenara gelmek zorunda kaldı.

    ÖNCE DONK:


    Belhanda bir pozisyonda da Eren Derdiyok ile birlikte savunmaya yardım etti. Bursasporlu futbolcu ile girilen mücadelede Belhanda, 'un ayağının üzerine düştü. Tecrübeli forvet sedye ile oyundan çıktı.

    SONRA EREN!
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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