Nando'ya Terim morali – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Nando'ya morali

    Nando'ya Terim morali
    Formsuz bir dönem geçiren Fernan do Muslera'ya sahip çıktı. Tecrübeli hoca, "Büyük oyuncular zaman zaman böyle dönemler geçirebilir. Sen burada önemli işlere imza attın. Bunun üstesinden gelirsin. Yorumları dikkate alma, işine odaklan" dedi
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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