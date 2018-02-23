Mariano, 3 hafta sonra süre aldı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    , 3 hafta sonra süre aldı

    Mariano, 3 hafta sonra süre aldı

    ’ın Brezilyalı sağ beki , ligde 3 hafta sonra süre aldı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Linnes’in yerine giren Mariano, son olarak deplasmanında oynamıştı.

    'da 'de son 3 üç hafta yerini Linnes'e kaptıran , Bursaspor maçıyla birlikte süre aldı. Karşılaşmaya yedek başlayan Mariano, 67. dakikada Linnes'in yerine oyuna dahil oldu. Brezilyalı futbolcu ligde son Sivasspor deplasmanında ilk 11 olarak oynamıştı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:25
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