Hayırlı cumalar – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Hayırlı cumalar

    Hayırlı cumalar

    Sarı-kırmızılılar kazanıp hem Kasımpaşa yenilgisini telafi etmek hem de ezeli rakiplerinin derbi haftasını avantaja çevirmek istiyor. Son 4 cuma maçında fire verilmedi

    , 'in 23. haftasında bu akşam Bursaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde son 3 maçının 2'sini kaybederek zirve yarışında avantaj yitiren Cimbom, 'u yenerek kayıplarını telafi etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar kazanması halinde maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'i geride bırakıp yeniden lider olacak. Cimbom cuma günü oynadığı son 4 maçta fire vermedi. Teknik direktör , oyuncuları ile yaptığı son toplantıda galibiyet istedi.

    HATA ŞANSIMIZ KALMADI
    Rakipleri Beşiktaş ile 'nin bu hafta birbiriyle oynayacağını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcının, "Kazanıp bunu avantaja çevirelim. Geçen haftaki kaybımızı da telafi etmiş oluruz. Artık kritik haftalara giriyoruz. Şampiyon olmak istiyorsak puan kaybetmemeliyiz" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

    2 oyuncu sınırda
    Aslan'da Mariano ile Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 24. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında görev alamayacaklar.

    Lider Belhanda
    Kart cezası biten Younes Belhanda, ile birlikte Aslan'ın en büyük kozu olacak. Faslı yıldız orta sahada oyun kurma görevini üstlenecek. 'nın dönüşüyle Feghouli tekrar sağ kanada geçecek. ise kulübeye dönecek.

    Gomis'e izin çıktı
    Kasımpaşa maçında baygınlık geçirerek herkesi korkutan Bafetimbi Gomis ilk 11'deki yerini alacak. Terim'in isteğiyle tüm tetkikleri yeniden yapılan Fransız yıldızın oynamasında sakınca bulunmadığı ifade edildi. Ligde 17 golü bulunan Gomis'in hedefi bu sayıyı daha da artırmak.

    Serdar için karar bugün
    Stoperde Maicon'a kimin eşlik edeceği maç saatinde belli olacak. Terim iyileşen Serdar Aziz dışında bu bölgede Hakan ve Ahmet'i da denedi. Son tercihini bugün yapacak.

    Yeni başlangıç (Mini yorum: Savaş Çorlu)
    Son üç maçta 6 puan kaybederek büyük bir motivasyon kaybı yaşayan Galatasaray'da en önemli iş taraftara düşecek. Neden mi? Haftalardır haksızlıklar ile boğuşan teknik heyet ve futbolcular artık patlama noktasına geldiler. Tribünlerden bugünkü maçta 90 dakika boyunca verilecek destek sahada itici güç, gerekli yerlere de mesaj olmalı. Bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında kaybedilen 15 puanda hakem hataları net şekilde skora etki yaptı. Bugün taraftarın gücü yeni bir başlangıç için hiç olmadığı kadar önemli.

    Savaş Çorlu
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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