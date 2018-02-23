Hayırlı cumalar
Sarı-kırmızılılar kazanıp hem Kasımpaşa yenilgisini telafi etmek hem de ezeli rakiplerinin derbi haftasını avantaja çevirmek istiyor. Son 4 cuma maçında fire verilmedi
HATA ŞANSIMIZ KALMADI
Rakipleri Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu hafta birbiriyle oynayacağını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcının, "Kazanıp bunu avantaja çevirelim. Geçen haftaki kaybımızı da telafi etmiş oluruz. Artık kritik haftalara giriyoruz. Şampiyon olmak istiyorsak puan kaybetmemeliyiz" uyarısında bulunduğu öğrenildi.
2 oyuncu sınırda
Aslan'da Mariano ile Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 24. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında görev alamayacaklar.
Lider Belhanda
Kart cezası biten Younes Belhanda, Gomis ile birlikte Aslan'ın en büyük kozu olacak. Faslı yıldız orta sahada oyun kurma görevini üstlenecek. Belhanda'nın dönüşüyle Feghouli tekrar sağ kanada geçecek. Tolga Ciğerci ise kulübeye dönecek.
Gomis'e izin çıktı
Kasımpaşa maçında baygınlık geçirerek herkesi korkutan Bafetimbi Gomis ilk 11'deki yerini alacak. Terim'in isteğiyle tüm tetkikleri yeniden yapılan Fransız yıldızın oynamasında sakınca bulunmadığı ifade edildi. Ligde 17 golü bulunan Gomis'in hedefi bu sayıyı daha da artırmak.
Serdar için karar bugün
Stoperde Maicon'a kimin eşlik edeceği maç saatinde belli olacak. Terim iyileşen Serdar Aziz dışında bu bölgede Hakan ve Ahmet'i da denedi. Son tercihini bugün yapacak.
Yeni başlangıç (Mini yorum: Savaş Çorlu)
Son üç maçta 6 puan kaybederek büyük bir motivasyon kaybı yaşayan Galatasaray'da en önemli iş taraftara düşecek. Neden mi? Haftalardır haksızlıklar ile boğuşan teknik heyet ve futbolcular artık patlama noktasına geldiler. Tribünlerden bugünkü maçta 90 dakika boyunca verilecek destek sahada itici güç, gerekli yerlere de mesaj olmalı. Bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında kaybedilen 15 puanda hakem hataları net şekilde skora etki yaptı. Bugün taraftarın gücü yeni bir başlangıç için hiç olmadığı kadar önemli.
Savaş Çorlu
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Hayırlı cumalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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