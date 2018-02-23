Rumen medyası, ‘Kral İstanbul’dan ilginç bir teklif aldı’ şeklinde verdiği haberde Hagi’nin sezon sonunda oğlu Ianis ile birlikte Galatasaray’a geleceğini iddia etti
Rumen Digisport, Galatasaray'la ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Site, sarı- kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Hagi'nin sezon sonu Galatasaray'a döneceğini iddia etti. 'Kral İstanbul'dan teklif aldı' şeklinde verilen haberde, "Hagi 2004-05 ve 2010-11 sezonlarından sonra 3. kez G.Saray'ın başında olacak. Paket halinde yapılacak transferde yanında oğlu Ianis de olacak" denildi. 19 yaşındaki orta saha Ianis, Romanya takımlarından Viitorul'da oynuyor.
Bu sezon Viitorul ile 3 maça çıkan Ianis 2 gol sevinci yaşadı. Genç orta sahanın piyasa değeri 700 bin euro civarında.
'Popescu da yardımcısı olacak'
İddia bununla da sınırlı kalmadı. Hagi'nin paket transferinin içinde yine sarı- kırmızılıların yakıdan tanıdığı Gheorghe Popescu'nun da olduğu belirtildi. Popescu'nun Hagi'nin yardımcısı olacağı ileri sürüldü.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Hagi ve Ianis iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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