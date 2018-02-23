Hagi ve Ianis iddiası – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    ve iddiası

    <a href="/index/hagi?id=d3ac7353-0338-4a89-a497-cefd5ca968db" class="" rel="tag">Hagi</a> ve <a href="/index/ianis?id=841b9276-c93e-42d4-a567-9f4a815c6266" class="" rel="tag">Ianis</a> iddiası

    Rumen medyası, ‘’dan ilginç bir teklif aldı’ şeklinde verdiği haberde ’nin sezon sonunda oğlu ile birlikte ’a geleceğini iddia etti

    Rumen Digisport, 'la ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Site, sarı- kırmızılı kulübün efsane isimlerinden 'nin sezon sonu 'a döneceğini iddia etti. ''dan teklif aldı' şeklinde verilen haberde, " 2004-05 ve 2010-11 sezonlarından sonra 3. kez G.Saray'ın başında olacak. Paket halinde yapılacak transferde yanında oğlu de olacak" denildi. 19 yaşındaki orta saha , Romanya takımlarından Viitorul'da oynuyor.

    Bu sezon Viitorul ile 3 maça çıkan 2 gol sevinci yaşadı. Genç orta sahanın piyasa değeri 700 bin euro civarında.

    'Popescu da yardımcısı olacak'
    İddia bununla da sınırlı kalmadı. 'nin paket transferinin içinde yine sarı- kırmızılıların yakıdan tanıdığı Gheorghe Popescu'nun da olduğu belirtildi. Popescu'nun Hagi'nin yardımcısı olacağı ileri sürüldü.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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