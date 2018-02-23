Rumen Digisport, Galatasaray'la ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Site, sarı- kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Hagi'nin sezon sonu Galatasaray'a döneceğini iddia etti. 'Kral İstanbul'dan teklif aldı' şeklinde verilen haberde, "Hagi 2004-05 ve 2010-11 sezonlarından sonra 3. kez G.Saray'ın başında olacak. Paket halinde yapılacak transferde yanında oğlu Ianis de olacak" denildi. 19 yaşındaki orta saha Ianis, Romanya takımlarından Viitorul'da oynuyor.



Bu sezon Viitorul ile 3 maça çıkan Ianis 2 gol sevinci yaşadı. Genç orta sahanın piyasa değeri 700 bin euro civarında.



'Popescu da yardımcısı olacak'

İddia bununla da sınırlı kalmadı. Hagi'nin paket transferinin içinde yine sarı- kırmızılıların yakıdan tanıdığı Gheorghe Popescu'nun da olduğu belirtildi. Popescu'nun Hagi'nin yardımcısı olacağı ileri sürüldü.