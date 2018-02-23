G.Saray Stadyum Müzesi taraftarla buluşuyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    G.Saray Stadyum Müzesi taraftarla buluşuyor

    G.Saray Stadyum Müzesi taraftarla buluşuyor

    , 1 Çarşamba günü saat 10.00'da taraftarlara açılacak.

    Galatasaray, bir yeniliğe imza atarak Stadyumu'nda kulüp tarihi ile ilgili müze açıyor. Müzede sarı-kırmızılı kulüp tarihinde yer edinmiş başarılar, kupalar, madalyalar, fotoğraflar sergilenecek. 1 Çarşamba günü saat 10.00'da taraftara açılacak.

    Spor Kompleksi'nde müzeyi dolaşacak taraftarlar, anıları yeniden gözlerinde canlandıracak. Taraftarlar ayrıca özel olarak hazırlanmış kısa filmi de sinema salonunda izleyebilecek.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:34
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