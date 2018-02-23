G.Saray 10 kişi! Eren Derdiyok...
Galatasaray'ın Bursaspor'la karşılaştığı maçta sakatlık şoku yaşandı
Mücadelenin 76. dakikasında oyuna giren Eren Derdiyok sadece 2 dakika sonra savunmasına yardıma koşarken sakatlandı. Bursaspor'un genç oyuncusu Furkan Soyalp'i ceza sahasına girmeden durduran Eren Derdiyok, pozisyonun devamında yere düşmekte olan Belhanda ile çarpıştı. Eren'in ayak bileği Belhanda'nın vücudunun altında kalırken tecrübeli golcü bu pozisyondan sonra ayağa kalkamadı ve sedye ile oyun dışına alındı. Eren Derdiyok'un sakatlığının çekilecek MR sonrasında belli olması bekleniyor.Öte yandan maçın 49. dakikasında Harun Tekin'in hatasında top önüne düşen Serdar Aziz, dar açıdan topu ağlara gönderdi ve Galatasaray rakibi karşısında bu golle 3-0 öne geçti.
Gol sonrası sevincinde Serdar Aziz eski takımına gol attığı için sevinç gösterisinde bulunmazken takım arkadaşları tecrübeli stoperin etrafını sardı ve golü birlikte kutladılar. Bu sırada sevinç yumağının üzerine sıçrayan Younes Belhanda, Ryan Donk'a çarptı. Donk'un bu çarpışma sonrasında gözünde şişlik oluşurken oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine de Yasin Öztekin dahil oldu.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:02
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
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