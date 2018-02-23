Gomis'ten bir ilk! – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'ten bir ilk!

    Galatasaray’ın 32 yaşındaki golcüsü Bafetimbi , Bursaspor maçında attığı üç gol, bu sezon ilk kez hat-trick yaptı. Gomis ayrıca ligdeki gol sayısını da 20'ye çıkardı.

    Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , ligde bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Bursaspor karşılaşmasıyla birlikte 22. maçını oynadı.

    Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis, Bursa müsabakasında rakip fileleri boş geçmedi. 32. yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlılara karşı attığı 3 golle ile sarı-kırmızılılardaki ilk hat-trick sevincini yaşadı. Yıldız golcü, bu gollerle ligde 20. kez fileleri havalandırdı.

    Gomis, böylece gol krallığında 17 golle rakibi Trabzonspor'lu futbolcu Burak Yılmaz'ı geçti.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:15
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