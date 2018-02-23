Gomis'ten bir ilk!
Galatasaray’ın 32 yaşındaki golcüsü Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında attığı üç gol, bu sezon ilk kez hat-trick yaptı. Gomis ayrıca ligdeki gol sayısını da 20'ye çıkardı.
Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis, Bursa müsabakasında rakip fileleri boş geçmedi. 32. yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlılara karşı attığı 3 golle ile sarı-kırmızılılardaki ilk hat-trick sevincini yaşadı. Yıldız golcü, bu gollerle ligde 20. kez fileleri havalandırdı.
Gomis, böylece gol krallığında 17 golle rakibi Trabzonspor'lu futbolcu Burak Yılmaz'ı geçti.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:15
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
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