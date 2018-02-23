Gomis golleri kime armağan etti?
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Gomis'in açıklamaları:
İyi bir maç çıkardık. Geçen haftaki üzüntüden sonra böyle bir galibiyet önemliydi. 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta çok dokunaklı bir zaman geçirdim. Galatasaray taraftarları hatta Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları bana destek mesajları yolladılar. Bütün taraftarların aynı şekilde mesaj göndermesi hoşuma gitti. Bu 3 golü Dr. Yener İnce'ye armağan ediyorum. Bütün hafta o eleştirildi. Ona yüklenildi ama ben oynamak istedim. Bu golleri ona ithaf ediyorum.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:36
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
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