Golmis'le zirveye

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor'u 5-0 mağlup etti. Gomis (3), Garry Rodrigues ve Serdar Aziz'in golleriyle rakibini farklı yenen sarı-kırmızılılar puanını 47'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanatta Nagatoma kaptığı topu, Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues, ceza sahasına girer girmez ceza yayı ön çizgisi üzerindeki Gomis'e yerden pasını attı. Fransız oyuncunun, sol ayağıyla gelişine yerden şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada sarı-kırmızılılar ikinci gole yaklaştı. Linnes'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Feghouli, topu penaltı noktası üzerindeki Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues şut atmak üzereyken son anda savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

40. dakikada Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top üst direkten oyun alanına döndü. Sağ kanatta pres yaparak topu kapan Feghouli'nin ceza sahasına yerden sert gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Harun'dan sekti. Boşta kalan topa yakın mesafeden Serdar Aziz'in vuruşunda, meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü. Topu önünde bulan Gomis'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Bursaspor savunmasında Ertuğrul Ersoy'dan topu kapan Rodrigues hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Rodrigues, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



49. dakikada Linnes'in içeri çevirdiği topa kaleci Harun ayaklarıyla müdahale etti. Harun'dan dönen top Serdar Aziz'in önünde kaldı. Serdar'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



58. dakikada sağ taraftan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top Maicon'un önünde kaldı. Maicon'un düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.



72. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Belhanda'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Gomis'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0



90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası son çizgisine inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Gomis'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yaptıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Bursaspor müsabakasında Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü. Terim, 2-1 kaybedilen 22. haftadaki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Tolga Ciğerci'yi yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası dolan Belhanda'yı oynattı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Eray İşcan, Mariano, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Hakan Balta, Fernando ve Latovlevici yer aldı.

Fernando, 2 ay sonra kadroda

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, 2 ay sonra bir maçta kadroya alındı.

Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık'ta Türk Telekom Stadı'nda yapılan Göztepe maçında sakatlanan deneyimli futbolcu, ilk kez bu hafta içinde takımla çalışmalara katıldı.

Karşılaşmada yedekler arasında yer alan Fernando, iki ay sonra bir resmi müsakabakada 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

Bursaspor'da 3 değişiklik

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına çıkardığı ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Fransız teknik adam, Galatasaray karşılaşmasında Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Shehu, Batalla, Bostock, John ve Stancu'dan oluşan ilk 11'i görevlendirdi.

Le Guen, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Yusuf Erdoğan, Delarge ve Barış Yardımcı'yı yedek kulübesinde oturttu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine John, Shehu ve Ertuğrul Ersoy'a ilk 11'de şans verdi.

Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Muhammed Şengezer, Sinan Bakış, Faty, Furkan Soyalp, Ekoko, Barış Yardımcı, Delarge, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, Alper Ademoğlu yer aldı.

Bursaspor'da Grozav sarı kart cezası, sakatlığı geçen Moussa Sow ise fiziki yetersizliği gerekçesiyle maç kadrosuna alınmadı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça ev sahibi Galatasaray'ın taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerde yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı taraftar yer aldı. Bursaspor için ayrılan yerde ise binin üzerinde yeşil-beyazlı taraftar takımlarını destekledi.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde uzun süre tezahürat yaptı.