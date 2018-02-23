Garry Rodrigues, hem atıyor hem attırıyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
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    , hem atıyor hem attırıyor

    <a href="/index/garry-rodrigues?id=8bc6487a-1cca-41ef-b208-76398685ba34" class="" rel="tag">Garry Rodrigues</a>, hem atıyor hem attırıyor

    ’ın başarılı orta saha futbolcusu Garry Rodrgiues, maçında attığı gol ve yaptığı asistlerle, son 7 haftada 4 gol, 5 asist ile takımına katkıda bulunuyor.

    'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, gol atmaya devam ederken, de gol attırmaya devam ediyor. Rodrigues, sarı-kırmızılıların evinde ile oynadığı maçta Gomis'in golünde asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, böylece ligde 8. asistini yapmış oldu. Başarılı futbolcu ayrıca ligde son 7 haftada 4 gol, 5 asist ile mücadele ederek, takımına katkıda bulunuyor.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:26
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