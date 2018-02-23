Galatasaray'dan UEFA açıklaması
Galatasaray Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamayla medyada yer alan bazı haberleri yalanladı.
Bugün bazı basın yayın organlarında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'nun Galatasaray Sportif A.Ş. üzerindeki incelemesini tamamladığı ve buna bağlı olarak 2016 yılında verilen 1+1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının ikinci bölümünün uygulanmasına yönelik tavsiye kararı verdiği şeklinde haberler yer almıştır. Ancak mezkur haberdeki tüm detaylar tamamıyla asılsız, kasıtlı ve uydurmadır.
Galatasaray'ın Finansal Fair Play ile ilgili UEFA'yla yürüteceği görüşmeler, 9 Mart 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu görüşmelerin sonuçlarını şeffaflık ilkemiz gereği geçmişte olduğu gibi kamuoyu ile paylaşacağımızın bilinmesini isteriz. Bu itibarla; spor camiasının bu tip art niyetli ve Galatasaray'a zarar verme amaçlı haberlere asla itibar etmemesi gerektiğini aynı zamanda resmi mecralarımızdan yapılmayan bu tip açıklamaların doğruluk değeri taşımadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:11
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
Galatasaray'dan UEFA açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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