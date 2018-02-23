Galatasaray'dan UEFA açıklaması – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'dan açıklaması

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> açıklaması

    Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamayla medyada yer alan bazı haberleri yalanladı.

    Kulübü'nde yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Bugün bazı basın yayın organlarında Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'nun Sportif A.Ş. üzerindeki incelemesini tamamladığı ve buna bağlı olarak 2016 yılında verilen 1+1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının ikinci bölümünün uygulanmasına yönelik tavsiye kararı verdiği şeklinde haberler yer almıştır. Ancak mezkur haberdeki tüm detaylar tamamıyla asılsız, kasıtlı ve uydurmadır.

    Galatasaray'ın ile ilgili 'yla yürüteceği görüşmeler, 9 Mart 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu görüşmelerin sonuçlarını şeffaflık ilkemiz gereği geçmişte olduğu gibi kamuoyu ile paylaşacağımızın bilinmesini isteriz. Bu itibarla; spor camiasının bu tip art niyetli ve Galatasaray'a zarar verme amaçlı haberlere asla itibar etmemesi gerektiğini aynı zamanda resmi mecralarımızdan yapılmayan bu tip açıklamaların doğruluk değeri taşımadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:11
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