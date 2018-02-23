Galatasaray'da mali kongre tarihi belli oldu
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yıllık olağan genel kurul toplantısı, 24 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 31 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.
Genel kurulda, kulüp yönetiminin mali ve idari yönden ibrası da oya sunulacak.
Kongre gündeminde disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanması ve 2018 yılı bütçesinin görüşülüp karar altına alınması da bulunuyor.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:46
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Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın
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UZMAN ANALİST BJK BAYERN MAÇINDA RAKİBİN İSMİ FENER OLSAYDI ORTALIGI YIKMIŞTINIZ YA HAKEM FENERLİ KIRMIZI VERDİ DİYE
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
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aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
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aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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