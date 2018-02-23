Fellaini ‘aslan’ olacak – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    ‘aslan’ olacak

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    İtalyan basını, Belçikalı orta sahanın G.Saray’a gideceğini yazdı

    LA Gazzetta dello Sport gelecek sezon için hazırladığı transfer raporunda Serie A ekiplerinin de peşinde olduğu Fellani'nin büyük bir ihtimalle G.Saray'a imza atacağını öne sürdü. Belçikalı orta sahanın, M.United ile sözleşme uzatmayacağı ve sarı-kırmızılı ekibe 'evet' dediği belirtildi.

    30 yaşındaki , 'da bu sezon 16 maçta forma giyerken, 4 gol attı, 1 de asist yaptı.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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