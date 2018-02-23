Fatih Terim'den Fernando itirafı! Sezon sonuna kadar... – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'den itirafı! Sezon sonuna kadar...

    Fatih Terim'den Fernando itirafı! Sezon sonuna kadar...

    Galatasaray Teknik Direktörü  maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

    Sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer alan 'nun durumuyla ilgili konuşan şu ifadeleri kullandı:


    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı öncesinde Fernando'nun kadroda olması ve sakatlığıyla ilgili olarak, Fernando'yu kadroya almamın sebebi bizle birlikte moral bulsun, önümüzdeki haftalar öncesinde moral bulsun. Antrenmanın tamamında bizimle çalışıyor ama sonradan kendisi de çalışıyor. Sezon sonuna kadar ağrıları olacak. "Eğer Bursaspor maçında oyun bize Fernando'yu 10-15 dakika oynatmayı mümkün kılarsa o zaman düşünüyorum. Ancak diğer koşullarda Fernando'yu oynatmak son ihtimal" diye konuştu.

    Deneyimli teknik adam Bursaspor maçı hakkında ise, "İki takımın hedefleri farklı ama ihtiyaçları bir. Herkes 3 puan istiyor. Bursaspor esasında daha yukarılarda olması gereken bir takım. Kadro olarak da sıkıntı çekiyor. Ancak kimsenin kimseyi düşünecek hali yok. Kendi sahamızda inşallah 3 puan alırız." dedi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:22
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