Fatih Terim'den Fernando itirafı! Sezon sonuna kadar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesinde Fernando'nun kadroda olması ve sakatlığıyla ilgili olarak, Fernando'yu kadroya almamın sebebi bizle birlikte moral bulsun, önümüzdeki haftalar öncesinde moral bulsun. Antrenmanın tamamında bizimle çalışıyor ama sonradan kendisi de çalışıyor. Sezon sonuna kadar ağrıları olacak. "Eğer Bursaspor maçında oyun bize Fernando'yu 10-15 dakika oynatmayı mümkün kılarsa o zaman düşünüyorum. Ancak diğer koşullarda Fernando'yu oynatmak son ihtimal" diye konuştu.
Deneyimli teknik adam Bursaspor maçı hakkında ise, "İki takımın hedefleri farklı ama ihtiyaçları bir. Herkes 3 puan istiyor. Bursaspor esasında daha yukarılarda olması gereken bir takım. Kadro olarak da sıkıntı çekiyor. Ancak kimsenin kimseyi düşünecek hali yok. Kendi sahamızda inşallah 3 puan alırız." dedi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:22
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
Fatih Terim'den Fernando itirafı! Sezon sonuna kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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