Eyvah! Yıldırım – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Eyvah! Yıldırım

    Eyvah! Yıldırım

    MHK maça ’ı atadı. Tecrübeli hakemin ligde yönettiği 14 maçta ev sahipleri 3 kez kazanabildi

    - karşılaşmasını Bülent Yıldırım yönetecek. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz üstlenecek. 4. hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu. ev sahibi takımlara yaramıyor!.. Tecrübeli ismin bu sezon ligde düdük çaldığı 14 maçta ev sahibi takımlar 3 kez kazanabildi. 6 maçta deplasman takımları güldü, 5 mücadele ise berabere bitti.

    G.Saray, Bülent Yıldırım'ın yönettiği 39 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. 101 sarı, 4 kırmızı kart gördü.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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