Aslan'da Avrupa alarmı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Aslan'da Avrupa alarmı

    Aslan'da Avrupa alarmı

    UEFA kontrol Kurulu'nun, 1+1 yıllık cezanın ikinci bölümünün uygulanması için tavsiye verdiği belirtildi. Başkan 9 Mart'ta Nyon'a gidip UEFA'ya savunma yapacak

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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