Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan vekili Abdurrahim Albayrak, golcü futbolcu Bafetimbi Gomis’in Bursaspor karşısında mükemmel bir oyun sergilediğini ifade ederek, "Geçen hafta hocam güvenini kaybetmemesi için oyundan çıkarmadı. Bu hafta da 3 gol ile mükemmel oynadı" dedi.
"Teker teker giderek şampiyonluğa ulaşmaya çalışıyoruz"
Albayrak, Galatasaray'ın dış sahadaki performansı ile ilgili de konuşarak, "Geçen hafta onunla ilgili konuştum fazla bir şey söylemeye gerek yoktu. Bugün Kasımpaşa maçından daha iyi oynadık çok daha istekli ve organize oynadık. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Emin adımlarla teker teker hedefe ulaşmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
"Gomis 3 gol ile mükemmel oynadı"
Sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Bafetimbi Gomis'in Bursaspor karşısında çok güzel bir oyun sergilediğini ifade eden Albayrak,"Geçen hafta da hocam haklı olarak kendi güvenini kaybetmesin diye çıkarmadı. Bugün de 3 gol atarak mükemmel oynadı. Hepsi çok iyi oynadı hepsinin alnından öpüyor ve tebrik ediyorum. İyi yoldayız" diye konuştu.
"UEFA ile ilgili çıkan haberler asılsızdır"
Albayrak, basında yer alan Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağı yönündeki haberler hakkında ise, "Şu anda basında çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Site de bunla ilgili açıklamada bulunduk. 9'unda toplantı var bu haberlerin çıkması hepimizi çok üzüyor. Herkesten rica ediyorum bizimle kimse uğraşmasın gerçekten çok çalışıyoruz. Takım çok çalışıyor. Hoca maçtan sonra Florya'da yatacak. Herkes işe 5 elle sarılmıştır. Asılsız haberler başka takımlar için de yapılmasın insanların emeğine saygı göstermek lazım."
Derbi yorumu
Abdurrahim Albayrak, pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili sorulan soruya ise, şu şekilde yanıt verdi:
"Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz Derbi önemli bir maç tabii Beşiktaş ve Fenerbahçe. Onların hakkında bir şey konuşmak bize düşmez. İki takıma da başarılar diliyorum."
Albayrak, yaptığı açıklama sonrasında Japon futbolcu Yuto Nagatomo'yu takip eden Japon gazetecilerle şakalaşarak, kısa süreli sohbet etti.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:35
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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