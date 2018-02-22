Terim düşünceli – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Terim düşünceli

    Terim düşünceli
    karşısında puan kaybı beklemeyen ve yenilgiye oldukça üzülen , idmanlarda düşünceli haliyle dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcının, kaçan liderlik, mali sorunlar ve 'dan ceza gelme ihtimali nedeniyle sıkıntılı olduğu belirtiliyor.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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