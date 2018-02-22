Souness sürprizi

Galatasaray 'da 1 Mart tarihinde resmi olarak açılışı yapılacak olan Galatasaray Stat Müzesi son sistem teknolojiler ile neredeyse hazır hale geldi. Başta UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak. İçine bir de sinema salonu hazırlanan müzede herkesten sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan bir film izletilecek. Sürpizler bu kadarla da sınırlı değil. Eskişehir'de özel olarak yapıtırılan Ali Sami Yen, Metin Oktay, Turgay Şeren ve Alman teknik direktör Derwall'in balmumu heykelleri de ziyaretçierin ilgisine sunulacak. Ve bir de ezeli rekabetin simgelerinden biri olmuş bir an müzede olacak. Kadıköy'deki son Fenerbahçe galibiyetinin de unutulmadığı müzede Graeme Souness'in saha ortasına bayrak diktiği anın birebir boyutlarda yapılan maketi yer alacak.

Terim'in 5'i

Müzede ayr›ca bir başka detay da Fatih Terim'e ait özel bir köşe olacak olmas›. Terim'in futbolculuk y›llar›na ait 5 numaral› formas› ve teknik adam olarak başarıları ölümsüzleştirildi.