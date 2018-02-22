Souness sürprizi – Fotomaç – 22 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Souness sürprizi

    Souness sürprizi

    Son sistem teknolojiler ile hazırlanan müzede balmumu heykellerden, tarihi anların filmlerine kadar pek çok gösterim olacak. Ziyaretçiler asıl sürprizi Souness’in maketini görünce yaşayacak

    'da 1 Mart tarihinde resmi olarak açılışı yapılacak olan Galatasaray Stat Müzesi son sistem teknolojiler ile neredeyse hazır hale geldi. Başta Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak. İçine bir de sinema salonu hazırlanan müzede herkesten sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan bir film izletilecek. Sürpizler bu kadarla da sınırlı değil. 'de özel olarak yapıtırılan , , ve Alman teknik direktör Derwall'in balmumu heykelleri de ziyaretçierin ilgisine sunulacak. Ve bir de ezeli rekabetin simgelerinden biri olmuş bir an müzede olacak. 'deki son galibiyetinin de unutulmadığı müzede Graeme Souness'in saha ortasına bayrak diktiği anın birebir boyutlarda yapılan maketi yer alacak.

    Terim'in 5'i
    Müzede ayr›ca bir başka detay da 'e ait özel bir köşe olacak olmas›. Terim'in futbolculuk y›llar›na ait 5 numaral› formas› ve teknik adam olarak başarıları ölümsüzleştirildi.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Souness sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN