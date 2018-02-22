Souness sürprizi
Son sistem teknolojiler ile hazırlanan müzede balmumu heykellerden, tarihi anların filmlerine kadar pek çok gösterim olacak. Ziyaretçiler asıl sürprizi Souness’in maketini görünce yaşayacak
Galatasaray 'da 1 Mart tarihinde resmi olarak açılışı yapılacak olan Galatasaray Stat Müzesi son sistem teknolojiler ile neredeyse hazır hale geldi. Başta UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak. İçine bir de sinema salonu hazırlanan müzede herkesten sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan bir film izletilecek. Sürpizler bu kadarla da sınırlı değil. Eskişehir'de özel olarak yapıtırılan Ali Sami Yen, Metin Oktay, Turgay Şeren ve Alman teknik direktör Derwall'in balmumu heykelleri de ziyaretçierin ilgisine sunulacak. Ve bir de ezeli rekabetin simgelerinden biri olmuş bir an müzede olacak. Kadıköy'deki son Fenerbahçe galibiyetinin de unutulmadığı müzede Graeme Souness'in saha ortasına bayrak diktiği anın birebir boyutlarda yapılan maketi yer alacak.
Terim'in 5'i
Müzede ayr›ca bir başka detay da Fatih Terim'e ait özel bir köşe olacak olmas›. Terim'in futbolculuk y›llar›na ait 5 numaral› formas› ve teknik adam olarak başarıları ölümsüzleştirildi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
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