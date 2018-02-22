Samba zamanı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Samba zamanı

    Samba zamanı
    Martin Linnes'ten formayı alacak olan Terim, tekrar Mariano'yu sahaya sürecek. Sezon başından beri tüm lig maçlarına ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız, son iki maçta Terim tarafından kesik yemişti. Ancak Linnes'te düşüş gören teknik direktör , tekrar Mariano'ya ilk 11'de yer verecek.

    'ndeki dünkü antrenmanda, 10'a 10 dar alan oyunu, sınırlı alanda çift kale maç ve taktik çalışmaları yapıldı.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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