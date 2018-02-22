Galatasaray ile Bursaspor 98. randevuda
Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 98. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 97 maçta rakip filelere 168 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
- Bursaspor 11 maçtır kazanamıyor
Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 11 maçı kazanamadı.
Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 11 randevuda 4 kez berabere kaldı, 7 kez yenildi.
- İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 36 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 113 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-1 galip geldi.
- Farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı.
Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:20
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Muslera'yı zorlayacak
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kasa bomboş.Yönetim her gün ağlıyor.Arsa paraları nereye gitti,ne oldu açıklama yok.Ne ile transfer yapacaksınız?
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Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Beni suçlayacaklar değiller ya
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Yeni gözde Sergio Barış
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Yıllardır alt yapıdan A takıma bir futbolcu gönderemedik , umuyoruz artık bu hayaller gerçek olur.
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