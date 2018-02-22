Galatasaray ile Bursaspor 98. randevuda

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 97 maçta rakip filelere 168 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

- Bursaspor 11 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 11 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 11 randevuda 4 kez berabere kaldı, 7 kez yenildi.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 36 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 113 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-1 galip geldi.

- Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı.

Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.