Fellaini 'Evet' dedi, Türkiye'ye geliyor!

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport bugün yayınladığı haberde flaş bir iddia ortaya attı.

Gazetede yayınlanan habere göre, Belçikalı orta saha Marouane Fellaini, formasını giydiği İngiliz devi Manchester United'ın sözleşme yenileme teklifini reddetti ve Galatasaray'a gelmeye razı oldu.

Haberde "Fellaini, Manchester United ile yeni sözleşme imzalamayı kabul etmedi, Galatasaray'a 'evet' dedi" ifadeleri kullanıldı.



