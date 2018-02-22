Fellaini 'Evet' dedi, Türkiye'ye geliyor! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Fellaini 'Evet' dedi, 'ye geliyor!

    Fellaini 'Evet' dedi, Türkiye'ye geliyor!

    İtalyan basını, 'nin 'la sözleşme yenilemeyeceğini ve 'a 'Evet' dediğini yazdı.

    'nın önde gelen spor gazetelerinden bugün yayınladığı haberde flaş bir iddia ortaya attı.

    Gazetede yayınlanan habere göre, Belçikalı orta saha , formasını giydiği İngiliz devi 'ın sözleşme yenileme teklifini reddetti ve 'a gelmeye razı oldu.

    Haberde "Fellaini, Manchester United ile yeni sözleşme imzalamayı kabul etmedi, Galatasaray'a 'evet' dedi" ifadeleri kullanıldı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:33
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