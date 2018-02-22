Fellaini 'Evet' dedi, Türkiye'ye geliyor!
İtalyan basını, Marouane Fellaini'nin Manchester United'la sözleşme yenilemeyeceğini ve Galatasaray'a 'Evet' dediğini yazdı.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport bugün yayınladığı haberde flaş bir iddia ortaya attı.
Gazetede yayınlanan habere göre, Belçikalı orta saha Marouane Fellaini, formasını giydiği İngiliz devi Manchester United'ın sözleşme yenileme teklifini reddetti ve Galatasaray'a gelmeye razı oldu.
Haberde "Fellaini, Manchester United ile yeni sözleşme imzalamayı kabul etmedi, Galatasaray'a 'evet' dedi" ifadeleri kullanıldı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:33
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Bunama başladı Sayın Hıncal sen Şenol u eleştirdin bizde eleştiriyoruz Yanlız şunu iyi bil Ne Fatih ne Denizli bu ikili de büyük Hoca değil Fatih hiç değil
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
ruhi mücerret hoca sizi kaç kere mat etti madara etti .kişiselleştirme olayı artık hıncal uluç bey
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Gslı Hıncal bey Terimi gömüyorsunuz Güneşi gömüyorsunuz kim hocalık yapacak Türkiye de o zaman..Yok işte elimizdeki hocalar bunlar
Fellaini 'Evet' dedi, Türkiye'ye geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.