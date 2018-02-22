En büyük kozu Belhanda – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    En büyük kozu

    En büyük kozu Belhanda
    maçında yokluğu fazlasıyla hissedilen Younes , karşısında takımdaki yerini alacak. maçında gereksiz bir kırmızı kart gören Faslı yıldızın, taraftarlara kendisi affettirmek istediği ve yarın ki maça özel olarak hazırlandığı bildirildi. Terim'in de Belhanda'ya güveni tam...
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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