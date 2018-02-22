Başkan takipte

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, dün GsStore temsilcileriyle bir araya geldi. Mağazalar ile koordinasyonun sağlanması ve yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla tüm GsStore yetkilileri, Türk Telekom Stadı'ndaki konferans salonunda yerini aldı. GsStore'ların G.Saray'ın kalesi olduğunu söyleyen Cengiz, "Sizler profesyonel ya da armaya gönül veren bayiler olarak bizim kalelerimizsiniz. Bir imparatorluğun uç kaleleri en önemli alanıdır. Bu kaleler olmazsa imparatorluk yaşayamaz. Sizin güçlenmeniz merkezin güçlenmesi demektir" diye konuştu.



Yaptığınız iş çok büyük

Başkan Mustafa Cengiz, bayi temsilcileriyle yaptığı görüşmede Yellow Friday'i hatırlattı. 3 günde 5 milyon 350 bin TL'lik satış yapıldığını kaydeden Cengiz, "Bu müthiş bir şey. Bizim toplam günlük satışımızı 10 katına bedel. Bunu yapan sizlersiniz. Mücadelesini veren sizlersiniz. Biz sadece buna neden olduk. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mali sorunlar var

Aslan'ın başkanı kulübün ciddi mali sorunlar ile baş başa olduğunu da söyleyip, şu ifadeleri kullandı: "Sadece Galatasaray değil üç büyük kulüp de öyle. Bu mali şartlarda önümüzde Finansal Fair Play var. Satışlarımızı maksimum tutmalıyız. Tüm GsStorelar ısrarla mücadele etmeli."