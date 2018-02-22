Annesi için paraya kıydı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Annesi için paraya kıydı

    Annesi için paraya kıydı
    'in sevgisi başka... Fox Sports'ta yayınlanan " Milyonerleri" programında Yeşil Burun Adalı yıldızın, Portekiz'de yaşayan annesini ziyaret etmek için 25 bin euro'ya özel bir jet kiraladığı ve yemeğe gittiği ifade edildi. Sürekli kamp ve idmanlarda olduğunu belirten , insanın zaman zaman annesi ve kendisine böyle hediyeler vermesi gerektiğini söyledi.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:23
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