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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ‘Kişiye özel muamele’

    ‘Kişiye özel muamele’
    Başkan Mustafa Cengiz'in attığı tweet nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinden sonra bir tweet de yönetici Burak Elmas'tan geldi. Elmas, twitter hesabından, "Türk futbolunun asıl probleminin nerede olduğunun göstergesi niteliğinde bir karar. Eyleme değil, kuruma ve kişiyel özel muamele" paylaşımında bulunarak tepkisini gösterdi
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:57
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