Galatasaray'da Fernando sevinci – Fotomaç – 21 Şubat 2018
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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'da Fernando sevinci

    Galatasaray'da Fernando sevinci

    Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto 'in 23. haftasında 23 Şubat Cuma günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, 10'a 10 dar alan oyunu, sınırlı alanda çift kale maç ve taktik çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı ekipte, 'in 17. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanan Fernando Reges, tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla idmanlara başladı. Yaklaşık 1 ay sora yeniden takıma dahil olan Brezilyalı oyuncunun fotoğrafları kulüp tarafından paylaşıldı.

    Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:02
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