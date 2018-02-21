Galatasaray'da Fernando sevinci
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cuma günü Bursaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, 10'a 10 dar alan oyunu, sınırlı alanda çift kale maç ve taktik çalışmaları yapıldığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı ekipte, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanan Fernando Reges, tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla idmanlara başladı. Yaklaşık 1 ay sora yeniden takıma dahil olan Brezilyalı oyuncunun fotoğrafları kulüp tarafından paylaşıldı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Bursaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:02
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 33
Yorum
Senol hariç herkes Sezon basindan beri herkes ayni seyi görüyor söylüyor ama ne yapacan laz inadi iste... Hoca resmen BJK'dan gitmek istiyor belli.
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 8
Yorum
karakartal Kimse saman altında su aramasın.Vida kendisi topa daha yakınken topu Leva'ya kaptırınca son çare profesyönelce indirdi.Leva gitse goldü
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Benfica'dan Beşiktaş'a son teklif!
Toplam 7
Yorum
WOLVERİNE82 eğerki teklifler doğru ise en güzeli 12-14 artı 30 pay olanı ama bizim başkan onu 10 milyon artı 15 pay olarak ayarlar
Galatasaray'da Fernando sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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