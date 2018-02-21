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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    bıçak altına yattı

    Carrasso bıçak altına yattı
    G.SARAY formasıyla bu sezon 'deki ilk maçını 21. haftada () oynayan kaleci Cedric , dün bıçak altına yattı. 36 yaşındaki Fransız file bekçisi, sol dizinden operasyon geçirdi. Ameliyatın başarılı olduğu belirtilirken, tecrübeli kalecinin kısa süre içinde idmanlara çıkacağı ifade edildi.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:02
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