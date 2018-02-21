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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Aynaya baksınlar

    Aynaya baksınlar

    “Biz Galatasarayız, haftada 2 demeç verip, 3 tane zırvalayan sözler söylemeyiz. Hakemlerde art niyet görmüyoruz ancak aynı hakem aynı hatayı 7 kere yapıyorsa bunun anlamı insan hatası değildir

    Kasımpaşa karşılaşmasında penaltı başta hakem Halis Özkahya'nın verdiği kararlar sarıkırmızılı camiada tepki çekerken Başkan Mustafa Cengiz'den de sert açıklamalar geldi. Türk Telekom Stadı'nda yapılan sponsorluk anlaşması sonrasında, gündeme dair soruları yanıtlayan Cengiz, hakemlerle ilgili camianın tepkilerini çok iyi bildiklerini anlatarak, "Biz, olarak ağlak ve zırlak bir toplum değiliz. Biz mağlubiyeti de sinemize gururla çekeriz. Asla pes etmeyiz. Haftada 2 demeç, 3 tane zırvalayan sözler söylemeyiz. Hakemlerde art niyet görmüyoruz ancak aynı hakem aynı hatayı 7 kere yapıyorsa bunun anlamı insan hatası değildir" diye konuştu.

    ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR
    Hakemlere seslenen Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Lütfen tıraş olurken aynaya bakın. Maçları tekrar izleyip bakın. Bütün tartışmalı pozisyonlar Galatasaray'ın aleyhine yorumlanıyor. Galatasaray'a çok rahat kart çıkarılıyor, yan hakem çok rahat müdahale ediyor. Eşitlik olsun."

    Mustafa Cengiz, "Hakemler hakim değildir. Hakem kuralları uygulayan egemendir. Hakemler kendilerini hakim zannetmesin, haklarımızı da yemesin" dedi.

    FANATİK FENERBAHÇELİ YÖNETSİN!
    Cengiz, TFF ve MHK'da görev alanların tarafsız olması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Basında anlamsız laflar var, 'MHK Galatasaraylı, TFF Beşiktaşlı' diye. Federasyona da MHK'ye de fanatik Fenerbahçeli gelsin. Objektif olduktan sonra korun yok. Değerler yerin altına alınıyorsa 'Yazıklar olsun' deriz. Bu oyunda da olmayız, bu oyunu da bozarız."

    Savaş ÇORLU

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:51
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