Aynaya baksınlar
“Biz Galatasarayız, haftada 2 demeç verip, 3 tane zırvalayan sözler söylemeyiz. Hakemlerde art niyet görmüyoruz ancak aynı hakem aynı hatayı 7 kere yapıyorsa bunun anlamı insan hatası değildir
ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR
Hakemlere seslenen Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Lütfen tıraş olurken aynaya bakın. Maçları tekrar izleyip bakın. Bütün tartışmalı pozisyonlar Galatasaray'ın aleyhine yorumlanıyor. Galatasaray'a çok rahat kart çıkarılıyor, yan hakem çok rahat müdahale ediyor. Eşitlik olsun."
Mustafa Cengiz, "Hakemler hakim değildir. Hakem kuralları uygulayan egemendir. Hakemler kendilerini hakim zannetmesin, haklarımızı da yemesin" dedi.
FANATİK FENERBAHÇELİ YÖNETSİN!
Cengiz, TFF ve MHK'da görev alanların tarafsız olması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Basında anlamsız laflar var, 'MHK Galatasaraylı, TFF Beşiktaşlı' diye. Federasyona da MHK'ye de fanatik Fenerbahçeli gelsin. Objektif olduktan sonra korun yok. Değerler yerin altına alınıyorsa 'Yazıklar olsun' deriz. Bu oyunda da olmayız, bu oyunu da bozarız."
Savaş ÇORLU
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:51
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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