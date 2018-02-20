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    20 Şubat 2018, Salı
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    Yabancı basında Bafetimbi

    Yabancı basında Bafetimbi Gomis

    The Sun: Büyük korku! , maçta bir anda bayıldı. Tedavi edildikten sonra inanılmaz şekilde oyuna geri dönmesine izin verildi.

    Mundo Deportivo: Galatasaray maçında çok büyük bir korku.

    Fox Sports: Gomis, G.Saray formasıyla yine bilincini kaybedip yerde kaldı.

    Daily Mail: Eski Swanseali Gomis, maç sırasında bayıldı ama oyuna devam etmesine izin verildi.

    L'equipe: Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis yine aynı sıkıntıyı yaşadı.

    Daily Mirror: Asıl dikkat çeken Gomis'in 90 dakika oyunda kalmış olmasıydı.

    SportPL : Dramatik sahne! Record: Türk liginde panik!

    Skysports: Gomis dizlerinin üzerine çökerek bir anda sahada yığıldı. Csakfo ci: Şok edici.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:48
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