Yabancı basında Bafetimbi Gomis
The Sun: Büyük korku! Gomis, maçta bir anda bayıldı. Tedavi edildikten sonra inanılmaz şekilde oyuna geri dönmesine izin verildi.
Mundo Deportivo: Galatasaray maçında çok büyük bir korku.
Fox Sports: Gomis, G.Saray formasıyla yine bilincini kaybedip yerde kaldı.
Daily Mail: Eski Swanseali Gomis, maç sırasında bayıldı ama oyuna devam etmesine izin verildi.
L'equipe: Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis yine aynı sıkıntıyı yaşadı.
Daily Mirror: Asıl dikkat çeken Gomis'in 90 dakika oyunda kalmış olmasıydı.
SportPL : Dramatik sahne! Record: Türk liginde panik!
Skysports: Gomis dizlerinin üzerine çökerek bir anda sahada yığıldı. Csakfo ci: Şok edici.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:48
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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