Yabancı basında Bafetimbi Gomis

The Sun: Büyük korku! Gomis, maçta bir anda bayıldı. Tedavi edildikten sonra inanılmaz şekilde oyuna geri dönmesine izin verildi.

Mundo Deportivo: Galatasaray maçında çok büyük bir korku.

Fox Sports: Gomis, G.Saray formasıyla yine bilincini kaybedip yerde kaldı.



Daily Mail: Eski Swanseali Gomis, maç sırasında bayıldı ama oyuna devam etmesine izin verildi.

L'equipe: Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis yine aynı sıkıntıyı yaşadı.

Daily Mirror: Asıl dikkat çeken Gomis'in 90 dakika oyunda kalmış olmasıydı.

SportPL : Dramatik sahne! Record: Türk liginde panik!

Skysports: Gomis dizlerinin üzerine çökerek bir anda sahada yığıldı. Csakfo ci: Şok edici.