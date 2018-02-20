Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi

Ağırlıklı olarak hakem hataları hakkında konuşan Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"Türkiye futbol camiasında efendi olan, asil bir duruş sergileyip ya da sakin kalıp cevap verirseniz zayıf olduğunuzu, pısırık olduğunuzu zannediyorlar, yumuşaklık olarak algılıyorlar. Hakemler hata yapabilir, ancak aynı hatayı yedi kere yaparsa bu, kangrenleşmiş bir problemdir. Bir TFF yetkilisi ya da bir hakem tuttuğu takımın çıkarı uğruna veya başka bir sebepten dolayı ahlaki değerleri gözardı ederse biz bu oyunda olmayız. Ona sadece 'Yazıklar olsun' deriz ve klasikleşmiş tabirle 'Bu oyunu bozarız'. Hakemler seminerlerde doğru eğitilsin. Hakemler kendilerini hakim zannetmesin ve haklarımızı yemesinler."



