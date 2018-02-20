Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Ağırlıklı olarak hakem hataları hakkında konuşan Mustafa Cengiz şunları söyledi:
"Türkiye futbol camiasında efendi olan, asil bir duruş sergileyip ya da sakin kalıp cevap verirseniz zayıf olduğunuzu, pısırık olduğunuzu zannediyorlar, yumuşaklık olarak algılıyorlar. Hakemler hata yapabilir, ancak aynı hatayı yedi kere yaparsa bu, kangrenleşmiş bir problemdir. Bir TFF yetkilisi ya da bir hakem tuttuğu takımın çıkarı uğruna veya başka bir sebepten dolayı ahlaki değerleri gözardı ederse biz bu oyunda olmayız. Ona sadece 'Yazıklar olsun' deriz ve klasikleşmiş tabirle 'Bu oyunu bozarız'. Hakemler seminerlerde doğru eğitilsin. Hakemler kendilerini hakim zannetmesin ve haklarımızı yemesinler."
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:14
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 6
Yorum
Taner39 Bayern farklı kazanır.Çünkü Beşiktaş bu maçı 11 kişi tamamlayamaz.Özellikle Q7 kesin atılır.İnşallah yanılan ben olurum.Ama gerçek bu.
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‘Kameni klasını gösterdi’
Toplam 1
Yorum
sabrın sonu !! kameni volkandan daha çevik bir kaleci..bunu ispat etti.
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Balotelli, Fenerbahçe'ye faydalı olur
Toplam 1
Yorum
9 numara adam gol makinası ve çok hırslı..fener de iş yapar..
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