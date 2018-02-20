CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'den hakem tepkisi

    Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi

    Başkanı bugün sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Ağırlıklı olarak hakem hataları hakkında konuşan şunları söyledi:

    "Türkiye futbol camiasında efendi olan, asil bir duruş sergileyip ya da sakin kalıp cevap verirseniz zayıf olduğunuzu, pısırık olduğunuzu zannediyorlar, yumuşaklık olarak algılıyorlar. Hakemler hata yapabilir, ancak aynı hatayı yedi kere yaparsa bu, kangrenleşmiş bir problemdir. Bir TFF yetkilisi ya da bir hakem tuttuğu takımın çıkarı uğruna veya başka bir sebepten dolayı ahlaki değerleri gözardı ederse biz bu oyunda olmayız. Ona sadece 'Yazıklar olsun' deriz ve klasikleşmiş tabirle 'Bu oyunu bozarız'. Hakemler seminerlerde doğru eğitilsin. Hakemler kendilerini hakim zannetmesin ve haklarımızı yemesinler."

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN