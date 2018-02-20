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    20 Şubat 2018, Salı
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    yolcu

    Muslera yolcu
    maçı sonrası, 'ya, "evine git" mesajı yollanırken cevap eşinden geldi. Patricia, "Neden olmasın? Belki yakında..." yanıtını verirken şimdi gözler Muslera'ya çevrildi. Uruguaylı eldivenin, kendisini ısrarla isteyen 'ya gidebileceği belirtiliyor.

    , Kasımpaşa yenilerek taraftarını üzerken ortaya da ilginç bir istatistik çıktı. Bu sezon ligde 6'ncı kez mağlup olan sarı-kırmızılı takım, yaşadığı şampiyonlukların hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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