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    20 Şubat 2018, Salı
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    G.Saray’dan Mehmetçiklere destek | VİDEO

    G.Saray’dan Mehmetçiklere destek | VİDEO

    Galatasaray Teknik Direktörü , Yardımcı , kaptan , , ve , yayınladıklarını video ile Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek oldu.

    Galatasaray, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlilerin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan askerler için video hazırlandı. Teknik Direktör , Yardımcı , Kaptan , , ve açıklama yaparak Mehmetçiklere destek oldu.



    Fatih Terim
    "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler ve değerli aileleri; ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye için minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Dualarımızdasınız. Sağ olun, var olun."

    Levent Şahin
    "Kıymetli Mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere, sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız."

    Selçuk
    " Florya'dan selamlar. Kalbimiz sizinle. Dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize döneceksiniz. Hepinize minnettarız. Allah'a emanet olun."

    Muslera
    "Kalbimiz Mehmetçikle"

    Yasin
    "Sevgili Mehmetçiklerimiz. Gözünüzü kırmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle."

    Ahmet Çalık
    Kahraman Mehmetçiklerimiz. Size minnettarız. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun."
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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