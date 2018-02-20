G.Saray’dan Mehmetçiklere destek | VİDEO
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yardımcı Antrenör Levent Şahin, kaptan Selçuk İnan, Fernando Muslera, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık, yayınladıklarını video ile Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek oldu.
Fatih Terim
"Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler ve değerli aileleri; ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye için minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Dualarımızdasınız. Sağ olun, var olun."
Levent Şahin
"Kıymetli Mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere, sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız."
Selçuk
"Kahraman Mehmetçiklerimiz Florya'dan selamlar. Kalbimiz sizinle. Dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize sağ salim döneceksiniz. Hepinize minnettarız. Allah'a emanet olun."
Muslera
"Kalbimiz Mehmetçikle"
Yasin
"Sevgili Mehmetçiklerimiz. Gözünüzü kırmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle."
Ahmet Çalık
Kahraman Mehmetçiklerimiz. Size minnettarız. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun."
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:58
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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