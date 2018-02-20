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    20 Şubat 2018, Salı
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    G.Saray'a tweet şoku! ...

    G.Saray'a tweet şoku! PFDK...

    Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşım nedeniyle 'ya sevk edildi. Ayrıca Başkan , sarı kırmızılı kulübünün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

    TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.02.2018 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 18.02.2018 tarihinde kulübünün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:53
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