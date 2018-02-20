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    20 Şubat 2018, Salı
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    rekor kırdı

    Gomis rekor kırdı

    Baygınlık geçirdiği maçında rekor mesafe kat etti. Maç başına ortalaması dokuz kilometre olan Fransız futbolcu, 'ın 2-1 kaybettiği maçta tam 10.134 metre koştu

    maçının ilk dakikalarında baygınlık geçiren ve bir dakika sonra kendine geldikten sonra oyuna devam eden Bafetimbi , aynı maçta 10 bin 134 metre mesafe kat etti. formasıyla 90 dakika oynadığı maçlarda ortalaması 9 km olan Gomis'in maksimum koşumesafesi 'de 9.7 km idi. Bayıldığı ve tekrar ayağa kalktığı Kasımpaşa maçında 6 km hız ortalamasıyla mücadele eden Fransız forvetin sprint-depar mesafesi ise 265 metre oldu.

    DAHA GÜÇLÜ DÖNÜYOR
    Geçirdiği rahatsızlık anında milyonlarca futbolseverin yüreğini ağzına getiren Gomis için maçın ardından, "Gerek doktor gerekse arkadaşların bana verdiği bilgi, bu durumdan sonra daha güçlü dönüyormuş. Çıkmak da istemedi. 3-5 saniye sonra tekrardan daha iyi dönüyormuş" ifadesini kullanmıştı. (Sabah)
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:45
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