Gomis rekor kırdı
Baygınlık geçirdiği Kasımpaşa maçında rekor mesafe kat etti. Maç başına ortalaması dokuz kilometre olan Fransız futbolcu, Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği maçta tam 10.134 metre koştu
DAHA GÜÇLÜ DÖNÜYOR
Geçirdiği rahatsızlık anında milyonlarca futbolseverin yüreğini ağzına getiren Gomis için Fatih Terim maçın ardından, "Gerek doktor gerekse arkadaşların bana verdiği bilgi, bu durumdan sonra daha güçlü dönüyormuş. Çıkmak da istemedi. 3-5 saniye sonra tekrardan daha iyi dönüyormuş" ifadesini kullanmıştı. (Sabah)
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 07:45
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